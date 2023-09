Opération deuxième chance

Le destin décide de réunir Kyle et Courtney après des années, mais il se pourrait bien que ce soit trop tard... Nous nous sommes rencontrés un mercredi. Nous sommes devenus ennemis, puis amants, un mercredi. Puis nous nous sommes fait une dernière promesse avant de nous dire adieu, un mercredi... Kyle Stanton est le playboy le plus arrogant qui ait jamais mis les pieds sur le campus. C'est aussi la dernière personne sur terre que j'ai envie d'interviewer pour mon mémoire de fin d'études, car : 1) Je n'ai pas oublié la fois où il m'a laissé tomber pour un projet de groupe en première année. 2) Il a tendance à croire que toute femme qui respire dans sa direction le désire. 3) Ai-je mentionné à quel point son arrogance est insupportable ? Du moins, c'était ce que je pensais jusqu'à ce qu'il me propose un "deal parfait" . Jusqu'à ce qu'un baiser vienne absolument tout changer, et qu'une facette de lui-même me fasse tomber amoureuse. Mais il doit partir jouer en Premier League, et moi, je déménage à Londres. Nous nous jurons de rester "amis" à distance, mais une violente dispute nous sépare, et nous ne nous sommes pas reparlé depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés un mercredi. Nous sommes devenus tout, puis rien, un mercredi. Et maintenant, il débarque à ma fête de fiançailles, toutes ces années plus tard, un mercredi... #RomanceContemporaine #SecondeChance #Football #Sexy