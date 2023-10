Le Noël d'une sage-femme - Retrouvailles à Carey Cove

Série "Sages-femmes de Carey Cove" - Tomes 1 & 2 / 4 Pour Noël, les sages-femmes de Carey Cove vous offrent du bonheur jour et nuit ! Le Noël d'une sage-femme, Annie O'Neil Kiara démarre une nouvelle vie en Cornouailles. A l'approche des fêtes, le petit village de Carey Cove où elle s'est installée est plus accueillant que jamais. Alors qu'elle rejoint l'équipe des sages-femmes de la région, elle fait la connaissance du Dr Lucas Wilde. Médecin talentueux et père exemplaire, il est l'homme idéal, à ceci près qu'il ne veut plus aimer... A moins qu'un innocent baiser sous le gui vienne changer la donne ? Retrouvailles à Carey Cove, Karin Baine Sage-femme à Carey Cove, Sophie fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Ou presque. Le jour où une tempête gronde alors qu'elle procède à une mise au monde à domicile, elle sent la panique la gagner. Fort heureusement, un ambulancier la rejoint en hélicoptère pour lui prêter main-forte. Si Sophie est soulagée par sa venue, elle déchante en reconnaissant Roman Callahan, l'homme qui dix ans plus tôt lui a brisé le coeur...