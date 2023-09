La Magie en France du Moyen Age à nos jours

De tous temps, et dans toutes les cultures, la conviction perdure que des forces supérieures, divines, magiques ou autres... existent. Et de tous temps, l'homme a essayé d'influer sur ces forces agissantes, dans l'espoir de changer sa vie. On croit à tort que la magie ou la sorcellerie ne sont plus d'actualité, ou qu'elles sont surtout légion dans les campagnes mais il n'en est rien. Elles traversent le temps et l'espace. Dominique camus, fameux sociologue de la magie, nous invite au travers de son incroyable travail de recherche et de documentation, à mieux saisir l'évolution des pratiques magiques en France du Moyen-Age à nos jours afin de comprendre les raisons pour lesquelles ces croyances et ces usages persistent.