Questions réponses Surprenants animaux

Qui sont les animaux qui habitent les quatre coins de la Terre ? Qu'ont-ils d'étonnant ou de surprenant ? Ce documentaire met à l'honneur un panel d'animaux venant d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Océanie et des pôles, à travers des questions qui illustreront des records et des caractéristiques incroyables ! Pour découvrir les réponses en images, l'enfant devra soulever des volets, ce qui attisera d'autant plus sa curiosité !