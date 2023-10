18 petits récits de gens d'ici

Ce livre est le fruit d'un défi lancé par deux enseignantes à 28 élèves de première baccalauréat professionnel ASSP du lycée Bouchardon : écrire un livre. La thématique : raconter la vie de femmes et d'hommes ordinaires qui ont traversé l'histoire de la Haute-Marne et de départements limitrophes. A travers leur destin et grâce aux illustrations réalisées par des élèves de Terminale STD2A du lycée Charles de Gaulle, le lecteur pourra ainsi découvrir - ou redécouvrir - un terroir, des événements marquants, des anecdotes émouvantes et cocasses ou tout simplement des modes de vie oubliés.