Votre enfant a un Trouble Développemental du Langage (dysphasie) ? Alors ce livre est pour vous ! Le langage, c'est complexe ! Alors le diagnostic de ce trouble apporte son lot de questions : à quoi ressemble-t-il ? Touche-t-il uniquement le langage ? Quel impact a-t-il sur le quotidien d'un enfant qui vit avec lui ? De quoi sera fait l'avenir de ce dernier ? Peut-il devenir un adulte complètement autonome ? Comment l'aider ? Dans ce livre, découvrez des méthodes concrètes pour : mieux interpréter les manifestations langagières et comportementales du Trouble Développemental du Langage ; adapter vos approches quant aux apprentissages scolaires ou de la vie quotidienne ; adopter des outils et des stratégies gagnantes. Ponctué d'exemples et de trucs pratiques, cet ouvrage sympathique sera à coup sûr une aide précieuse pour vous !