Batman - One Bad Day: Ra's al Ghul

Depuis des siècles, Ra's al Ghul a tenté de sauver la Terre de son pire ennemi : la corruption humaine. Sans jamais y parvenir. De nombreux obstacles se sont dressés sur sa route, parmi lesquels le Chevalier Noir. Ra's a pourtant offert à Batman de se rallier à sa cause, mais en vain. Aussi n'a-t-il d'autre choix que d'éliminer le détective de Gotham de l'équation. S'il faut en passer par là pour remodeler le monde à son image et apporter paix et prospérité à cette Terre en perdition, alors il n'hésitera pas...