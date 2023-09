Sisyphe est une femme. La Marche du cavalier. La Marche du cavalier

Un regard singulier sur les femmes et l'écriture, une invitation à lire autrement. Un jour, Nabokov aurait affirmé : "J'ai des préjugés contre toutes les femmes écrivains. Elles appartiennent à une autre catégorie". Ce n'est que lorsqu'il découvrira les romans de Jane Austen qu'il se trouvera enfin détrompé. Inspirée par cette anecdote, Geneviève Brisac part à la découverte de la création au féminin. De Virginia Woolf à Flannery O'Connor, les autrices sur lesquelles elle se penche représentent autant de manières différentes de sentir le monde. Geneviève Brisac est normalienne et agrégée de lettres. Lauréate du prix Femina avec Week-end de chasse à la mère, elle a publié plus d'une dizaine de romans, dont Une année avec mon père (Prix des éditeurs), Vie de ma voisine et Petite.