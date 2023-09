Agenda du jardinier 2024

L'agenda présente : - Calendrier 2024 avec jours fériés, phases de la lune et vacances scolaires. - Jardiner avec la lune avec des explications. - 12 ouvertures, 1 par mois avec à chaque fois 1 photo et un court texte. - Une double-page par semaine. - Ephéméride avec les 7 jours de la semaine : fêtes, heures de lever et coucher du soleil, repères pour jardiner avec la lune - Une citation en lien avec le jardin, un jour de la semaine. - Le conseil ou l'astuce de la semaine. - Les gestes de la semaine au au potager et au verger. - Portrait de la plante de la semaine (fleur, arbuste, légume ou fruit) : texte, infos pratiques et photo. - Les réponses aux questions que l'on se pose au jardin. - Calendrier des semis, plantations et récoltes au potager. - Des pages de notes. - Calendrier 2025.