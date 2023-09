Dans les coulisses de l'Opéra

Du Palais Garnier à l'Opéra Bastille, la journaliste Laetitia Cénac et l'illustratrice Laure Fissore se sont glissées de l'autre côté du rideau de scène pour nous dévoiler les coulisses de ces lieux mythiques. Elles racontent comment plus de 1 500 personnes - danseurs, musiciens, chanteurs, artistes des Choeurs, machinistes, décorateurs, couturiers... - y assurent plus de 350 représentations à l'année. Mais aussi comment ces équipes dévouées conservent et transmettent leur savoir-faire unique. Mi-enquête, mi-documentaire, ce reportage dessiné se veut résolument moderne, contemporain, croqué sur le vif - sans se priver de références à l'histoire exceptionnelle de cette scène française.