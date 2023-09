Sans Ambition

Après la furie en mode Covid 19 de "Crisis Zone" les choses se calment pour les héros de Simon Hanselmann. Megg la sorcière et le loup-garou Werewolf Jones reforment leur groupe, Horse Mania. Horse Mania est un véritable test de la patience du public, fier d'être considéré comme "le pire groupe de la vile" sans aucune ambition de réussir. Rejoignez les deux musiciens lors de sessions de répétitions bâclées , et une tournée vouée à l'échec. Regardez-les se débattre dans leurs concerts au milieu de maux de dents, de dépressions nerveuses, de tentatives de suicide. Horse Mania est une véritable performance dans sa forme la plus primitive et la plus pure . Ressentez la tension, la dépravation : Horse Mania est là pour vous faire perdre la tête.