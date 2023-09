Le coup de dés. Et autres textes rares

Si l'on connaît mondialement Pierre Boulle pour deux romans, magistralement portés à l'écran, Le Pont de la rivière Kwaï et La Planète des singes, on ignore souvent l'étendue d'une oeuvre qui, loin de se limiter à ces deux succès planétaires, recèle des trésors littéraires méconnus. Entre autres, de passionnants recueils de nouvelles qui oscillent entre l'autobiographie, la fiction la plus débridée, les paradoxes et les folies de la science, l'ironie et la compassion. Si plusieurs recueils sont parus et ont rencontré un franc succès, le dépouillement des archives de Pierre Boulle a révélé des trésors insoupçonnés : une série de nouvelles inédites, qui sont un nouveau témoignage du talent de Pierre Boulle, qui décidément tient une place à part dans la littérature contemporaine.