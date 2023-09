Renard préfère l'automne

"L'automne est la saison préférée de Renard. Il y a tant de choses à faire, comme marcher dans les feuilles mortes (scritch, scritch ! ) et cueillir des pommes (miam, miam ! ). Mais l'automne s'éloigne... Renard parviendra-t-il à le retenir, ou apprendra-t-il qu'une saison partagée avec ceux qu'on aime n'est jamais oubliée ? Rejoins Renard et ses amis dans cette histoire drôle et réconfortante où l'on découvre que le changement n'est pas toujours une mauvaise chose ! "