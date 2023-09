Tête de paille

Un joueur de didgeridoo aborigène vient prendre en otage l'héroïne et ses 25 ans. C'est ainsi qu'elle s'en souvient, après toutes ces années : un rapt amoureux qui emportait tout sur son passage, ouragan bien éphémère, l'étranger repartant bientôt down under. Un hiver plus tard, la voilà qui arpente seule les terres australiennes à la recherche de son musicien. Cette quête la mène en terre "noire" , une Australie très différente des cartes postales, celle des communautés aborigènes et leur culture millénaire. Une Australie chaleureuse et porteuse de sens, toutefois : cette altérité absolue, loin de ses fondamentaux occidentaux, fonctionne chez elle comme une illumination, au-delà de la passion amoureuse tourmentée qui brinqueballe les amants sur les routes interminables du continent. De retour en Bretagne, au milieu des artistes australiens revenus en tournée, elle tente de comprendre pourquoi ce goût de l'altérité est devenu central dans sa vie, et le restera jusqu'à aujourd'hui. Un roman d'apprentissage à l'écriture très rythmée, festive, chamboulée, qui nous emporte dans des zones inconnues. Le road-movie d'une jeunesse qui n'aime rien tant que de se faire tourner la tête à l'envers.