Bruno Blouch - Atlantique

Un vrai petit beau-livre relié et cartonné avec plus de 100 oeuvres d'un amoureux de la mer dont les toiles connaissent un large succès, depuis plusieurs années. Mais aussi les affiches, les visuels pour des boîtes de sardines millésimées... Un festival de couleurs vives qui magnifient le mouvement de coques profilées glissant sur la houle, le panache des grands paquebots, la poésie voyageuse des cargos de la marchande, les formes distinctives des bouées, des balises et des phares... Un véritable hymne à l'Atlantique. Avec un texte général et un entretien avec l'artiste, qui éclairent sur sa technique et ses inspirations.