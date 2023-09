Les gemmes de vie. L'archère et le loup, T1

Les Amazones sont faites pour combattre, pas pour aimer. O-Sol, archère d'excellence mais paria parmi les Amazones, se voit confier une mission périlleuse : escorter la fille de l'empereur dans le pays voisin pour sceller une alliance. Mais pourquoi avoir choisi O-Sol, méprisée par ses soeurs d'armes depuis que sa mère a déserté leur tribu pour un homme ? Déterminée à prouver sa valeur, elle doit d'abord se faire accepter par une troupe de soldats hostiles qui ont déjà évincé son clan de la garde impériale. Parmi eux se trouvent le capitaine Elior, surnommé le Loup, son bras droit Soo et l'énigmatique conseiller Amal, qui semble cacher bien des secrets. Malheureusement pour elle, aucun d'eux n'a l'habitude d'écouter, encore moins une Amazone indépendante. A peine ont-ils pris la route que les attaques se succèdent. Malgré leur antagonisme, O-Sol et ses compagnons de voyage seront obligés de faire front commun s'ils veulent mener leur mission à bien, et, surtout, rester en vie. #Amazone #MythologieGrecque #Royauté #Complots #Magie #Romance #Aventure