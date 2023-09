Constellations familiales et systémiques. Outils pour prendre sa place dans sa famille et au travail

La méthode des Constellations familiales permet de rendre visibles les liens secrets, complexes et inconscients qui existent au sein d'une famille ou d'une entreprise. Cette technique apporte ensuite des clés pour se libérer de ces schémas parasites. Cet ouvrage rappelle les origines des Constellations, les influences dont elle a bénéficié et ce qu'elle doit à son inventeur, Bert Hellinger, tout en prenant position par rapport à la pratique la plus récente. Vous y trouverez un panorama des nouveaux champs d'application du travail de Constellation, notamment dans le domaine des organisations, et de ses développements. Ils nous exposent des perspectives nouvelles, avec le point de vue d'un psychiatre, et quelques résultats de recherches menées sur son efficacité. Ce livre de référence soulève également des questions essentielles de pédagogie et de déontologie, attirant l'attention sur la nécessité de définir et de respecter des règles d'éthique strictes dans la pratique de cette méthode