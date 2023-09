Caracal : Opération Niamey

Quand Jules, Anaïs et Titouan accompagnent leur mère diplomate à Niamey, où elle a été confiée une mission top secret, ils ne s'attendent pas à être embarqués eux-mêmes dans une affaire passionnante. Tout commence quand Jules se lie d'amitié avec Amadou, un jeune Nigérien. Ils partagent la même passion : le football. Pourtant, leurs destins ne pourraient être plus différents. Alors que Jules rêve de devenir footballeur professionnel, au grand dam de ses parents, Amadou, lui, tient à continuer ses études, malgré l'opposition de son père. Mais un mystère plane autour de lui : qui est ce " Monsieur R. ", un soi-disant recruteur qui a pour ambition de l'envoyer en Europe ? Et quel lien l'homme a-t-il avec un mystérieux groupe qui se fait appeler " Les crocodiles " ? Pour venir à bout de ces mystères, la fratrie et leurs amis fondent une agence secrète : Caracal. Ensemble, réussiront-ils à mettre cette étrange affaire au clair ?