1981 - Maître Dufaÿs est bouleversé à la lecture du journal officiel. La peine de mort est abolie. Il plonge alors dans ses souvenirs. 1967 - Paul Calas est condamné à mort et exécuté pour le meurtre brutal de Gilles Baudrin, son associé en affaires. A travers l'enquête des autorités en charge du dossier, voici le parcours d'un homme présumé coupable et victime des pratiques d'une justice radicale. Malgré l'accumulation de preuves irréfutables, l'avocat a toujours crû en son innocence. Et s'il avait raison ? Quelle réparation peut-on espérer au-delà de la mort ?