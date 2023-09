Ecrit par un médecin-gastronome, Je mange méditerranéen au quotidien permet de préserver sa santé même si on ne vit pas à Héraklion. Au cours d'un séjour prolongé en Crète, le Dr Avril a recueilli auprès de "vrais" Crétois plus de 140 recettes courtes (pas plus de 3 ou 4 ingrédients) et ultrasimples (même ceux qui n'aiment pas cuisiner peuvent réussir les plats). Salade de chou rouge au gingembre, Filets de rouget aux artichauts, Sauté de fèves à la tomate et au cumin, Côtelettes d'agneau au fenouil.... Avec en plus les 10 grandes règles de l'alimentation méditerranéenne, ainsi que des explications sur lameilleure manière de choisir et de cuisiner les ingrédients pour optimiser leurs vertus