Anglais Voca'Bulles. A1A2. Mémoriser le vocabulaire anglais autrement

A destination des jeunes débutants ou des collégiens, ce cahier est idéal pour mémoriser son vocabulaire anglais autrement, en plusieurs étapes, de façon active, ludique et créative. Ayant pour objectif de fournir des clés pour mieux comprendre et s'exprimer en anglais, il invite, pour chaque chapitre thématique, à suivre les étapes suivantes : 1. classer les mots et expressions à mémoriser dans des bulles thématiques 2. réemployer le vocabulaire dans des exercices autour du classement par bulles 3. faire le point pour auto-évaluer ses connaissances 4. se souvenir du vocabulaire autrement au moyen d'activités créatives et ludiques Les plus : - fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses - corrigés