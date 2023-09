Ménage & vous ! Nouvelle édition enrichie. Le programme motivant pour un ménage simple, efficace et écologique

Bruno Ginesty, allias @bgin. clean sur Facebook, Instagram et TikTok partage sur les réseaux sociaux ses meilleurs conseils pour un ménage simple, efficace et écologique. Ce livre regroupe sous forme de programmes les bons gestes et les bons produits à adopter pour ne pas se laisser déborder et retrouver une plus grande sérénité chez soi. Pour toute la maison (et le jardin), ce livre regorge également de trucs et astuces qui permettent d'embellir le quotidien. L'auteur, à l'enthousiasme communicatif nous rassure : "salir, c'est vivre ! " et nous fait ici une promesse : " oui, faire le ménage peut rendre... HEUREUX ! " Programmes. Jour, semaine, mois, saisons... Un peu de méthode pour un gain de temps et d'énergie bien appréciable ! Pas à pas photos et vidéos. Série de photos et QR codes : pour un accompagnement plus précis, rien ne vaut l'efficacité des images ! Tâches, taches. Pour toutes les pièces de la maison et pour le linge : ne cherchez plus la solution, trouvez-la dans l'index spécialement développé pour plus de fluidité ! Bgin Cean répond à vos questions sur ses réseaux sociaux @bgin. clean