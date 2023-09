La bible du bois. 100 essences, 15 projets à réaliser

L'ouvrage de référence des amateurs du travail du bois, désireux de mieux choisir les essences et les panneaux dérivés en fonction de leurs caractéristiques, de leurs emplois et de leur situation écologique. 100 essences et panneaux dérivés sont décrits et photographiés. Les grandes bases de la menuiserie sont rappelées : outils et assemblages, produits de traitement et de finition. 15 projets à réaliser, avec leur feuille de débit et leur plan de réalisation : banc-table pliant, bureau à gradin, cadre-miroir, fauteuil, comptoir bar de salon, étagère Tetris, meuble à tiroirs, meuble suspendu, pergola avec jardinières, plateau de desserte, meuble-vitrine, etc.