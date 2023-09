Qu'est-ce que tu crois ?. Découvrez l’essentiel de la foi chrétienne

J'ai écrit ce livre pour faire découvrir la foi chrétienne à ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui ont une certaine curiosité d'en savoir plus sur ce que les chrétiens croient. Le but n'est pas de présenter en détail la foi chrétienne, ni de défendre avec précision toutes les affirmations du christianisme. Il ne s'agirait pas d'un livre d'apologétique. Le but est plutôt de présenter le coeur du christianisme, le message de l'Evangile, en quelques pages. Il s'agit d'un livre d'évangélisation "généraliste" , mais accessible et tourné vers les non-chrétiens.