Les forêts du monde. Edition 2024

Un magnifique ouvrage pour tout comprendre du rôle des forêts et de l'importance de leur préservation. Qu'elle soit tropicale, boréale, sèche ou tempérée, la forêt fascine et émerveille. Cet ouvrage présente ainsi les diverses sortes de forêts dans le monde, de la mangrove de Thaïlande à la taïga de Sibérie, des forêts des Tepuis du Venezuela aux baobabs de Madagascar, en passant par les cyprès chauves d'Amérique du Nord... Ce livre est le fruit d'un travail scientifique considérable mené par quatre chercheurs internationaux spécialistes des arbres. Il répond aux questions et problématiques liées à leur préservation, comme la régénération naturelle des forêts, les types fonctionnels d'arbres, la dynamique des trouées comme source de la diversité d'habitat, la gestion forestière, les incendies sauvages et contrôlés, les interactions entre changements forestiers et climatiques... Le texte s'appuie sur les dernières recherches scientifiques liées à l'écosystème forestier et est accompagné de plus d'une centaine de cartes et d'infographies. A la fin de cet ouvrage, on a qu'une envie, partir à la découverte de la forêt pour l'explorer et la préserver.