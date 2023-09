Petit futé Albi - Tarn. Edition 2023

Véritable mosaïque de paysages aux reliefs changeants, le Tarn est une destination de choix. En ouverture, les sites immanquables et une présentation du département avec ses micro pays, son histoire et ses traditions, ses spécialités locales délicieuses et ses fêtes étonnantes. En enfilade, on découvre le département, parcourant les villes et villages phares, entre sites immanquables et bonnes adresses locales. Et toujours une partie Pratique.