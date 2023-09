Punir et détruire en Vendée. La justice d'exception en guerre civile (1793-1794)

Qu'est-ce qu'une "justice d'exception" dans une région accusée du crime de "lèse-nation" ? Après avoir dévoilé les pratiques répressives d'une République contestée par les armes en Vendée militaire et les difficultés de la pacification, Anne Rolland-Boulestreau se penche sur l'application du droit révolutionnaire en territoire insurgé. Au printemps 1793, dans le département du Maine-et-Loire, se déploie une justice extraordinaire, bras armé d'une jeune République menacée par ce front intérieur. Punir et détruire les Vendéens participe alors de la guerre civile. Dénonciations des suspects, réclamations des familles, nominations des administrateurs ou rapports des geôliers, l'historienne révèle, à partir d'une matière unique, les effets de la guerre civile sur l'exercice répressif de la justice. Et éclaire notre connaissance d'un conflit fratricide dont les stigmates sont encore visibles aujourd'hui. Professeur d'histoire moderne à l'Université catholique de l'Ouest (Angers), ANNE ROLLAND-BOULESTREAU est spécialiste de la période révolutionnaire. Elle a notamment publié Les colonnes infernales. Violences et guerre civile en Vendée militaire (1794-1795) (Fayard, 2015) et Guerre et paix en Vendée (1794-1796) (Fayard, 2019).