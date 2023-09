Dream Machine

"Jamais un domaine du savoir n'avait connu une telle croissance exponentielle. Il était temps de tirer mon épingle du jeu... " prg> Hugo a créé sa start-up sur les modèles d'IA au coeur de la révolution ChatGPT. En passe de vendre sa technologie au géant du numérique REAL. E, il s'interroge sur les véritables motivations de son mystérieux client. Est-ce le contrat dont rêve tout entrepreneur ou bien le début d'un long cauchemar à l'échelle planétaire ? Alors que les plans de REAL. E semblent de plus en plus nébuleux se profile à l'horizon une IA incroyablement puissante, mais aussi source de chaos et d'indécentes concentrations de richesse...