Faire la ville autrement. Conversation entre deux architectes iconoclastes

Les architectes Patrick Bouchain (le Lieu Unique, La Grange au Lac ou le théâtre Zingaro) et Philippe Chiambaretta (le Centre Pompidou francilien, Réenchanter les Champs-Elysées ou le Stream Building), qui détonnent dans le milieu par leur formation et leurs pratiques, offrent une réflexion sur la nécessaire réinvention des pratiques architecturales. Le lecteur découvrira un "bricoleur" et un "ingénieur" réunis dans une vision collaborative de l'architecture, à la croisée des arts et des sciences, sous-tendue par une forte conscience des enjeux environnementaux. Une complicité intellectuelle et des complémentarités qu'ils expérimentent en coconcevant La Source Vive, nouvelle salle de musique de chambre à Evian.