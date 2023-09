Automassages Bien-être

Un magnifique gant de massage en silicone, flexible, de qualité supérieure : muni de 9 billes rotatives en Inox®, et parfaitement adaptable à toutes les mains, il permet de libérer toutes les tensions du corps (dos, nuque, épaules, jambes...). Il est également idéal pour la réflexologie et le massage des zones réflexes. Utilisé de façon régulière, il permet une meilleure circulation sanguine. Il lutte aussi efficacement contre la cellulite (cuisses). Un livre de 96 pages montrant 50 mini-séances d'automassages faciles et rapides pour se détendre et se soigner, à la maison, au bureau, en voiture... Apaisants, relaxants, ou énergisants, ces gestes sont illustrés pas à pas, pour se faire du bien sur toutes les parties du corps, de la tête aux pieds.