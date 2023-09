Vies à vie trouve ses racines dans l'histoire personnelle et les pensées de Marguerite Boulanger, jeune illustratrice. Elle pose son regard sur les choses qui l'entourent, puis tire les fils d'histoires, invente des personnages, des scènes dans un aller-retour entre le réel et l'imaginaire. Le titre évoque le vis-à-vis de fenêtres et celui de nos quotidiens : nous vivons côte à côte, face à face, et pourtant chacun dans notre solitude. L'histoire met en scène un personnage au fil de ses rencontres et de ses réflexions. En observant les gens, leur vie, il perçoit plus intimement la sienne et cherche le lien dans la banalité du quotidien. Une BD intimiste qui va droit au coeur.