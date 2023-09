La Cuisine de mon bistrot vous permet de retrouver chez vous la cuisine généreuse et traditionnelle du Chef Cyril Lignac. Plus de 40 recettes simples et gourmandes pour des déjeuners en famille ou des dîners entre amis : Ravioles de foie gras à l'oignon rouge, Tartare de boeuf au couteau, Chou chantilly aux fraises... Découvrez également les 7 plats du jour accompagnés d'une suggestion de menu et d'un accord mets et vins. "La cuisine que j'aime proposer dans mon bistrot Le Chardenoux est avant tout une cuisine sincère et authentique, celle du produit pour le produit. A ma façon, j'aime faire revivre des recettes anciennes, parfois oubliées, comme ces girolles cuisinées aux noisettes ou bien cet os à moelle accompagné de sa côte de boeuf que l'on déguste à la cuillère... "