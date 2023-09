La guerre du Kippour n'aura pas lieu. Comment Israël s'est fait surprendre

A l'occasion du 50e anniversaire de la guerre du Kippour, deux spécialistes de l'histoire et de la politique israéliennes dévoilent leur enquête mêlant géopolitique, stratégie et espionnage, et révèlent de nombreux documents classifiés. Cinquante ans après, les secrets révélés de la guerre du Kippour En octobre 1973, ils furent des milliers d'hommes, dans les deux camps, à être tués. Pourtant, les dirigeants de l'Etat hébreu étaient persuadés que les Syriens et les Egyptiens n'oseraient pas défier Tsahal après la cuisante défaite qui leur avait été infligée en juin 1967. Depuis 2010, les archives israéliennes se sont ouvertes et des documents top secret ont été déclassifiés, incitant l'historienne Frédérique Schillo et le journaliste Marius Schattner à reprendre l'histoire de cette guerre qui mit à mal le mythe de l'invincibilité israélienne. Et les révélations ne manquent pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'espion numéro 1 d'Israël en 1973 n'était autre que le propre gendre du président Nasser, devenu, après la mort de ce dernier, le proche conseiller de son successeur, Anouar al-Sadate. Il aura fallu attendre des décennies pour que l'identité de cet homme, Ashraf Marwan, soit révélée au grand jour. Le livre apporte des éléments de réponse à des questions toujours sensibles : comment expliquer qu'Israël se soit laissé surprendre ? La guerre était-elle inévitable ? L'option nucléaire a-t-elle été sérieusement envisagée ? Les auteurs tentent également de comprendre pourquoi les Israéliens ont fait preuve d'un tel aveuglement, malgré la quantité impressionnante de renseignements de première qualité dont ils disposaient. Cette enquête, qui mêle géopolitique, psychologie, stratégie et espionnage, jette un nouvel éclairage sur un conflit glorifié par les Arabes et toujours vécu comme un traumatisme en Israël.