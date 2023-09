Idées reçues. Vrai ou faux ? Comment débusquer les fausses informations - Avec une foule de quizz po

Ultra-connectée, entre réseaux sociaux et applications, la jeune génération peine à faire la différence entre les vraies et les fausses informations. Voici justement un guide qui apprend à déconstruire les préjugés et à aiguiser l'esprit ! Non, Marie-Antoinette n'a jamais invité le peuple français qui mourrait de faim à se nourrir de brioches. Non, Napoléon n'était pas petit. Non, la nourriture préférée des souris n'est pas le fromage... Les jeunes lecteurs s'amuseront à découvrir les clichés, mythes et idées reçues qui règnent, y compris en famille. Mais surtout, ils apprendront à distinguer les faits de la fiction et les contenus éditoriaux des informations véridiques. Photos, illustrations, activités et quizz invitent le jeune lecteur à développer un sens critique envers les nouvelles qu'il reçoit et consomme. Un outil indispensable à l'attention des parents et des enseignants pour affronter l'inéluctable thème de la désinformation et décoder les stratégies de marketing.