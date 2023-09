Les facteurs humains en santé. Analyse et gestion du risque

La santé peut être considérée comme une industrie à risque dans laquelle facteurs humains et organisationnels jouent un rôle déterminant. Sur le terrain, les soignants ont besoin d'outils et de leviers pour améliorer leur pratique quotidienne et la prise en charge des patients dans un contexte de tension hospitalière omniprésent. Peu de livres s'intéressent à l'analyse et la gestion du risque. Grands spécialistes des situations critiques, les médecins anesthésistes-réanimateurs ont été les premiers à lancer l'alerte sur la sécurité des soins. Ils ont ouvert la voie vers une analyse des pratiques professionnelles à tous les niveaux du parcours de soins et pas seulement dans la gestion de crise. Cette démarche, transposable, doit désormais être démocratisée auprès de tous les professionnels de santé. L'enjeu de cet ouvrage est donner à tous les soignants des clés pour appréhender la qualité et la sécurité des soins dans la perspective plus large de la gestion du risque.