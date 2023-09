Au Maroc, la loi punit et proscrit toute forme de relations sexuelles hors mariage, tout comme l'homosexualité et la prostitution. Dans cette société fondée sur l'hypocrisie, la jeune fille et la femme n'ont qu'une alternative : être vierge ou épouse. Dans cet essai, Leïla Slimani part à la rencontre de femmes marocaines qui lui parlent sans fard ni tabou de leur vie sexuelle, entre soumission et transgression. Sexe et mensonges est un appel vibrant à la liberté universelle d'être, d'aimer et de désirer.