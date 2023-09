Le portrait d'art. Plus qu'un style, un univers photographique !

Pauline Petit, c'est un style reconnaissable entre mille et un univers artistique fascinant ! Elle ne réalise que des portraits en noir et blanc, au graphisme marqué, et s'intéresse avant tout aux visages, à leur morphologie, à leurs expressions et à leurs émotions. Voici un ouvrage très visuel offrant une porte d'entrée sur le processus créatif de la photographe de la naissance d'une idée à sa mise en place, de la prise de vue au post-traitement. Pauline Petit est artiste photographe et formatrice en photographie spécialisée dans le portrait.