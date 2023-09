Vendez-moi au diable

Un dimanche soir de déprime et d'alcool, sur une idée de Marjorie, Lorenzo consent au "jeu des places inversées" . Un jeu secret, mystérieux, dont il est aussi difficile d'entrer que de sortir. C'est ainsi qu'ils font échange : chacun glisse son âme dans le corps de l'autre et prend possession de sa personnalité. Amis d'enfance, ils ont quarante ans. Elle est aide-soignante, lui est un écrivain célèbre. Le jeu doit durer dix-huit jours. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. Lorenzo découvre que l'amie timide et tranquille lutte avec les fantômes de son passé, en proie à de redoutables névroses. Pendant ce temps, à l'Institut médical où travaille Marjorie, les patients âgés tombent comme des mouches ! Victimes soi-disant de la chaleur. Jusqu'à un assassinat. Lorenzo décide de découvrir deux vérités : qui est la vraie Marjorie et qui est "le tueur de la canicule" ... avant de retrouver le chemin de sa propre vie. Mais le pourra-t-il ? Fidèle à sa veine noire, Thierry Desseux continue d'explorer la nature humaine dans tout ce qu'elle contient de plus tordu et cruel.