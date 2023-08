L'agenda du succès. Edition 2024

L'Agenda du succès s'avère un compagnon de choix pour structurer votre journée et votre vie pour atteindre vos objectifs ! Les pensées inspireront chacune de vos journées et leur présentation en fera des outils de travail indispensables, pratiques et efficaces. - Présentation en deux couleurs, - Couverture cartonnée, - Une journée par page, - Une pensée par jour, - Le mois en un seul coup d'oeil pour noter les rendez-vous importants et les objectifs à atteindre, - Dates à retenir en Europe, mais aussi au Canada et aux Etats-Unis, - Une page pour noter les projets à réaliser durant l'année, - Des pages d'informations pratiques : anniversaire de mariage, fleurs du mois, équivalence métrique, table de conversion ; signes du zodiaque, - Des pages pour noter les adresses de contacts, - Des pages vierges pour prendre des notes, - Reliure spirale.