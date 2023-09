Le surprenant sommeil des animaux

Les humains passent une grande partie de leur temps à dormir. Mais est-ce que les animaux font de même ?? Le sommeil est-il un besoin vital pour eux comme pour nous, selon qu'ils vivent sur terre, dans l'air ou sous l'eau ?? Quels sont les lieux, les positions et les modalités parfois insolites que les animaux adoptent pour se reposer ?? Et s'il existait pratiquement autant de façons de dormir que d'espèces animales ?? A quoi sert vraiment le sommeil ?? Dans ce livre, le lecteur découvrira comment la manière de dormir d'un animal nous révèle une grande quantité d'informations sur son espèce. Le sommeil serait-il finalement une véritable stratégie de survie ?? Un beau livre documentaire qui plongera le lecteur, non pas dans un profond sommeil, mais dans le monde plein de secrets du repos des animaux.