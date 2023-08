Manuel d'hémodynamique appliquée en anesthésie réanimation et médecine péri-opératoire. 2e édition revue et augmentée

Le manuel d'hémodynamique appliquée du Collège National des Enseignants d'Anesthésie et de Réanimation fournit aux internes et médecins anesthésistes- réanimateurs les connaissances indispensables en hémodynamique pour leur pratique quotidienne. Ce manuel, illustré de nombreuses figures, algorithmes et tableaux, propose 32 items didactiques regroupés en 5 parties : - Physiopathologie appliquée (retour veineux et débit cardiaque, précharge- dépendance, couplage excitation-contraction, Fonction ventriculaire droite et interaction VD/VG, Fonction systolique et diastolique du VG, Pression artérielle et perfusion d'organe, oxygénation tissulaire), - Outils diagnostiques (Utilisation de la PA, PVC et PAPO, Monitorages du débit cardiaque, et de l'oxygénation tissulaire), - Outils thérapeutiques (les vasopresseurs, les inotropes positifs, les anti- arythmiques, les assistances circulatoires de courte et longue durées), - Situations cliniques (choc cardiogénique, choc vasoplégique, choc anaphylactique, choc obstructif, tamponnade, hypoxémie d'origine hémodynamique, intoxications aux cardiotropes, myocardites, arrêt cardio-circulatoire, troubles du rythme et de la conduction graves), - Médecine péri-opératoire (gestion des traitements cardiotropes, évaluation préopératoire du risque cardiaque, biomarqueurs cardiaques et hémodynamiques, complications cardiovasculaires, fibrillation atriale). Nouvelle édition révisée et augmentée avec 3 nouveaux chapitres.