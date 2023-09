Genève d'Antan - Nouvelle édition

Près de 400 cartes postales anciennes de Genève à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales anciennes, Genève d'antan invite le lecteur à redécouvrir la "cité de Calvin' et son canton à la Belle Epoque. L'ouvrage est composé de neuf parties géographiques : La Cité ; Plainpalais ; Saint-Gervais et Cornavin ; Le Petit-Saconnex ; Les Pâquis ; Les Eaux-Vives ; De Champel aux minoteries ; Carouge, l'autre ville ; Les communes du canton. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre des Genevois au début du XXe siècle. L'ensemble de l'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes de Fabrizio Morisoli, le plus important collectionneur de Genève.