Les chroniques de St Mary Tome 12 : Autre temps autre lieu

Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... " Il est temps, Max. " C'est ainsi que s'ouvre un tout nouveau chapitre... Mais c'est bien connu, si une situation doit mal tourner, elle tournera mal. Et les catastrophes commencent à s'accumuler : un nouveau collègue qui n'a aucun respect pour le passé et beaucoup à prouver, des historiens perdus dans le temps, et - pire que tout - Rosie Lee qui va effectuer son tout premier saut. Sans compter la petite affaire du renvoi de Max. De l'Angleterre Tudor à la tour de Babel, tout va de travers. Sans emploi et sans abri, Max reçoit une offre qu'elle ne peut refuser. Autre temps, Autre lieu... Prix Spécial du Prix ActuSF de l'Uchronie 2021 pour l'ensemble de la série.