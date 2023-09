"J'avais seize ans quand je me suis sentie attirée par lui pour la première fois, par l'image de son visage et par ses poèmes qui me déconcertaient et me séduisaient à la fois. Plongée dans leur charme enivrant, j'en ressortais tremblante, sans vraiment me souvenir de ce que je venais de lire. Pourtant, ses mots se gravaient dans mon cerveau, s'enroulaient comme un cordage sur le pont d'un navire fantôme naviguant dans une brume mortelle. Une saison en enfer a été pour moi une drogue de jeunesse, comme un concentré de haschisch, ou une bonne dose d'alcool". P. S. Dans cet ouvrage illustré qu'elle a entièrement conçu, Patti Smith a choisi de mettre en regard les poèmes d'Une saison en enfer avec des moments de sa propre histoire, grâce à des dessins, photos, documents, textes inédits... Se dessine ainsi la relation très particulière qu'elle entretient avec le poète depuis toujours.