Théâtre II. Conversations après un enterrement - La traversée de l’hiver - «Art» - L’Homme du hasard - Bella Figura

"Je fais de l'argent. J'en gave mes fils qui sont deux nullités, c'est sûrement le plus mauvais service que je peux leur rendre, mais au moins je m'épargne artificiellement le souci que me cause leur indigence". Ce recueil inédit rassemble les pièces Conversations après un enterrement, La traversée de l'hiver, "Art", L'Homme du hasard et Bella Figura (écrite en 2015 pour le metteur en scène Thomas Ostermeier), à la fois tragédies drôles et miroirs des vanités contemporaines.