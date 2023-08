L'Oracle de la conscience animale

Un coffret pour éveiller notre conscience et trouver les réponses à toutes nos questions grâce à la sagesse des animaux Les animaux nous ont toujours montré l'exemple d'une sagesse essentielle au bon développement et au respect de notre monde qu'il est urgent de protéger et de transmettre pour la sauvegarde de notre planète. Cet oracle de 52 cartes sublimement illustrées s'inspire des points forts des comportements animaliers pour vous offrir une mine d'informations et de conseils. Laissez les différentes espèces du règne animal répondre à toutes vos questions, quelle que soit votre situation. Que vous ayez besoin d'une réponse divinatoire, d'un conseil précis, d'un complément d'information sur un tirage général ou d'un moment de communion méditatif avec l'un des animaux de ces cartes, ce coffret vous séduira par sa modernité et par la justesse de ses réponses.