Faire l'ouest : Bodemer. L'automobile, une saga familiale

Entreprise familiale, Bodemer a été fondée après la Première Guerre mondiale par Pierre Bodemer. L'activité consistait à transporter les voitures neuves des sites de productions aux lieux de ventre, voire aux clients, car jusqu'alors rien n'était organisé pour qu'une Renault produite à Boulogne-Billancourt soit livrée à Marseille. L'entreprise fit florès, et un siècle plus tard, la quatrième génération prend les commandes. Entreprise régionale, Bodemer a quitté les Hauts-de-Seine pour essaimer en Bretagne et en Normandie, où elle s'est bâti un ancrage à son image : solide et fiable. Entreprise innovante, Bodemer n'a cessé de se réinventer : du transport aux concessions automobiles, elle se tourne déjà vers les mobilités de demain. Ce livre raconte l'histoire d'une entreprise engagée par nature, fondée sur des valeurs humaines fortes, qui a choisi de s'enraciner résolument à l'Ouest.