Essaie de m'attraper !

Le soleil s'est couché sur la ville et la campagne alentour. Une jeune et belle renarde a décidé de jouer... Elle est petite mais rapide, très rapide et personne ne peut la suivre dans sa course à travers la ville. Même pas ses frères qui la poursuivront pourtant. Le lecteur adorera soulever les 40 volets et participer activement à la poursuite. Un superbe album animé sous couverture cartonnée et reliée.