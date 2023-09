Mon rituel automassage pour me sentir bien

Découvrez une manière simple et ludique de pratiquer l'automassage ! A l'aide de 30 cartes illustrées détaillant chacune un exercice d'automassage et d'un livret expliquant les bases de la pratique, apprenez l'automassage pour soulager vos douleurs et prendre soin de vous au quotidien ! Retrouvez dans cet étui zen : 30 automassages en pas à pas, avec des illustrations détaillées ; 4 thématiques de massages identifiées par à un code couleur afin de vous familiariser avec la pratique et d'agir en fonction de vos besoins et de vos envies ; 4 cartes joker pour aller encore plus loin dans la découverte de soi et se relaxer en profondeur.