Incroyables bébés animaux

Savez-vous que l'hippopotame naît dans l'eau et la chouette polaire dans un nid creusé dans la terre ? Que le louveteau est protégé par sa meute ? A votre avis, jusqu'à quel âge le dauphin peut-il rester auprès de sa mère ? Connaissez-vous le "choupisson" et le "joey" ? Dans ce beau livre richement illustré, découvrez plein d'informations étonnantes sur les bébés animaux et, grâce à des quiz, devinez quels sont leurs points communs !